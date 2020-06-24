 

ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу о конкурсе в Высший совет правосудия

24.06.2020, 15:40, Новости дня

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого, об этом 24 июня сообщила пресс-служба бюро.

В повестке указано, что “проведение одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000753” назначено на 10.00 30 июня.

Следователь отмечает, что явка подозреваемого обязательна; при наличии уважительных причин он просит Порошенко поставить его в известность заранее.

Уголовное производство с указанным номером касается возможного неправомерного влияния Порошенко на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года. Оно было начато в мае 2019 года по заявлению бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова. Проект подозрения был составлен в ноябре 2019 года.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова говорила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве, затем уточнила, что три дела были закрыты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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