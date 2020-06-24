“Любители похоронной атрибутики”: Ургант прошелся по Собчак и ее мужу

24.06.2020, 15:37, Разное

Иван Ургант в прямом эфире очередного выпуска шоу поделился интересной находкой на просторах интернета. Если верить последним новостям, то как оказалось, соревнования по скоростному копанию могил перенесли в Омск, однако дрифт на катафалках все-таки оставили в Приморье. Такое времяпровождения выбрали работники ритуальных услуг Владивостока.

Ведущий “Вечернего Урганта” не забыл упомянуть и грандиозную свадьбу Ксении Собчак, обсуждая странные вкусы любителей похоронной атрибутики. Напомним, что одним из главных событий сентября прошлого года стала свадьба Ксении и Константина Богомолова. Торжественное мероприятие обросло всевозможными слухами после того, как пара приехала в ЗАГС в катафалке.

Стоит отметить, что молодожены решили придерживаться похоронной тематике и на банкет пригласили танцовщиц, переодетых в монашек, для того, чтобы девушки могли развлекать народ. Ксения Собчак тоже примерила наряд “невесты Христовой”, который после исполнения откровенного номера сбросила, оставшись в одном боди.

Несмотря на все “погребальные шутки”, которые были отпущены на праздновании бракосочетания телеведущей и художественного руководителя театра, пара не забыла обвенчаться в церкви.

Иван Ургант не смог удержаться от прекрасной возможности высмеять предпочтения Ксении Анатольевны и в прямом эфире сравнил ее торжество с запланированными мероприятиями в столице Приморского края.

“Да-да, чемпионы прошлого года, к сожалению, не участвуют, потому что одному из них нужно ставить спектакль, а другому вести программу “Осторожно, Собчак”, – шутливо отметил телеведущий.