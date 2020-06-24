Главный Храм Вооруженных сил РФ открыли в Подмосковье

24.06.2020, 15:35, Разное

Что увидят прихожане?



Вид на Главный храм Вооруженных Сил РФ со смотровой площадки на крыше музейного комплекса «Дорога памяти». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На этой неделе в парке «Патриот» для всех желающих открылся главный храм Вооруженных сил РФ и военный музей, строительство которых было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм выполнен в зеленой цветовой гамме, его высота составляет 75 м, диаметр основания центрального купола — 19 м 45 см., а протяженность музейного комплекса «Дорога памяти» — 1418 шагов (по количеству дней войны).

В апреле сообщалось, что на стенах храма будут мозаичные изображения президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина. Как сообщал тогда «Новой газете» автор, народный художник РФ Василий Нестеренко, мозаики были завершены и должны были располагаться внутри храма.

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После появления информации в СМИ, Путин сообщил, что в будущем «благодарные потомки оценят наши заслуги», но пока их рано увековечивать таким образом. После этого главный архитектор храма Дмитрий Смирнов пояснял, что работа действительно была собрана в мастерской, но нигде не размещена и до сих пор хранится, ее будущее Смирнов не уточнил.

Торжественное открытие собора было запланировано на 9 мая 2020 года, однако его перенесли из-за коронавируса. 14 июня храм освятил патриарх Кирилл, провел в нем первое богослужение и объявил, что лично станет настоятелем нового собора.

Храм Вооруженных сил строили с осени 2018 года на добровольные пожертвования, которые собирал специально созданный фонд «Воскресение»: помимо многочисленных частных средств, фонд получал технику и строительные материалы от различных компаний, корпораций и банков, а также, по сообщениям СМИ, — 2,95 млрд рублей из бюджетов Москвы и Московской области.

Подробнее о храме — в фотогалерее:

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Исповедь. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Внутреннее убранство храма. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» После причастия. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Прихожане внутри храма. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Внутреннее убранство храма. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Военнослужащий ставит свечу. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Казак крестится перед иконой. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Вид на площадь перед Главным храмом Вооруженных сил РФ. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Внутреннее убранство храма. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Нижний храм. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Военнослужащие в музейном комплексе «Дорога памяти», где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Проект «Река памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Военнослужащие внутри музейного комплекса «Дорога памяти», экспозиция концлагеря. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Форма Адольфа Гитлера в музее. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Музей под открытым небом «Поле Победы». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»Влад Докшин

фотокорреспондент