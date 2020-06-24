Рогозин опубликовал кантату о Великой Отечественной

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24.06.2020, 15:30, Новости дня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал одним из создателей героической кантаты, посвященной Великой Отечественной войне.

Музыкальное произведение «1941-й» опубликовано на его YouTube-канале.

Кантата рассказывает о вероломном нападении гитлеровской Германии на СССР, тяжелейших первых месяцах войны, подвигах Зои Космодемьянской и панфиловцев, обороне Москвы.

Рогозин выступил автором стихов к кантате, ее основной идеи и сценария. Музыку к произведению написал известный музыкант, лидер группы Motor-Roller Ильяс Аутов. Он же исполнил все вокальные партии.

Зрители, которые уже успели посмотреть и прослушать 40-минутное видео, восторженно отозвались о проделанной работе.

«Великолепная работа! Стихи, музыка, видеоряд!!! Это именно то, чего так не хватает в нашей жизни!!! Настоящая историческая правда написана художественным языком!!! Низкий поклон авторам!» – пишет Андрей Ктитарев.

«Вот на чем надо детей воспитывать!» – отмечает Тара Яна.

«Смотрю и плачу. Спасибо!» – добавляет комментатор с ником Генеральная линия.

 

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 



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