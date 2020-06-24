Деловая активность в Москве превысила докоронавирусный уровень

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24.06.2020, 15:16, Новости дня

Уровень деловой активности столичных предприятий превысил показатели до введения ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Сейчас уровень деловой активности столичных предприятий не просто вернулся к докризисному уровню, но и превысил его. Мы видим положительную динамику – и по сравнению с предыдущим годом, и с весьма успешным началом этого года», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Так, сообщил заммэра Москвы, среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 млрд рублей, что на 13% выше показателя предыдущей недели, на 11% выше недели 23-29 марта, а уровень аналогичного периода прошлого года он превышает на 35%.

По данным главы Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, после снятия ограничений восстанавливаются и наиболее пострадавшие от пандемии отрасли. «По итогам прошедшей недели их оборот превысил докризисный уровень на 22,2% и составил 7,35 млрд рублей за неделю», – сказал он.

На прежний уровень оборотов пока не вышли предприятия малого бизнеса, но падение там существенно сократилось. По итогам прошлой недели среднесуточный оборот МСП составил 95% от показателей до ограничений.

При этом сохраняется на высоком уровне и продолжает расти доля онлайн-продаж: по итогам прошлой недели оборот мелкооптовой торговли, включая интернет- продажи, вырос еще почти на 7%, общий рост к уровню до пандемии составил 43%.

Ранее глава Банка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что потери экономики РФ от пандемии коронавируса будут меньше, чем во многих других странах.



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