 

В Минобороны отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

24.06.2020, 15:16, Новости дня

Временная остановка исторического танка Т-34 во время парада в Севастополе не является инцидентом и никому из зрителей не угрожала, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня… военного парада в городе-герое Севастополе не было», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что при совершении поворота танк максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку, которая произошла на безопасном удалении от зрителей и не повлияла на движение остальной колонны военной техники.

«После завершения проезда механизированной колонны экипаж танка Т-34 продолжил движение своим ходом», – добавили в пресс-службе.

Напомним, механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота. После проезда мимо трибун Т-34 остановился у площади Нахимова, а во время пролета авиации уехал своим ходом. В некоторых СМИ сообщили о том, что танк якобы едва не въехал в толпу зрителей.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.



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