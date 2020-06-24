На российской станции в Антарктиде произошел пожар
24.06.2020, 15:10, Новости дня
На российской исследовательской станции в Антарктиде произошел пожар, который нанес ущерб некоторым помещениям, сообщили официальные лица.
Никто из сотрудников не пострадал.
Государственный Арктический и антарктический научно-исследовательский институт сообщил, что пожар на станции «Мирный» произошел в воскресенье. Огонь вспыхнул в метеокабинете и под воздействием сильного ветра перекинулся на несколько других лабораторий.
Институт сообщил, что 11 человек, работавших в поврежденном здании, расселены в других помещениях. Связь со станцией полностью восстановлена.
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Русская служба «Голоса Америки»
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