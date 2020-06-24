На похороны Рэйшарда Брукса в Атланте пришли более 200 человек

24.06.2020, 15:10, Новости дня

Более 200 друзей и членов семьи пришли проститься с Рэйшардом Бруксом – афроамериканцем, который был застрелен белым полицейским в Атланте около двух недель назад, когда он, судя по всему, пытался избежать ареста по подозрению в вождению в нетрезвом виде.

Панихида прошла во вторник в Баптистской церкви Авен-Езер, где в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века проповедовал Мартин Лютер Кинг.

«Мы собрались здесь, потому что люди продолжают прятаться за значками, подготовкой, политикой и процедурами вместо того, чтобы уважать человеческую сущность других в целом, и жизнь чернокожих в частности», – заявила участникам церемонии дочь Кинга, преподобная Бернис Кинг.

Белого полицейского Гаррета Ролфа подозревают в том, что он выстрелил Бруксу в спину и нанес ему смертельное ранение. Ему предъявлены обвинения в убийстве.