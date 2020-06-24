Парад Победы на Красной площади сфотографировали из космоса

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24.06.2020, 15:08, Новости дня

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сфотографировал военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

Фото со спутника публикует в своем Twitter Роскосмос.

Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал военный парад, который состоялся 24 июня в Москве на Красной площади, приуроченный к 75-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.#75летПобеды #ПарадПобеды #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/TXExSxyVJ8

— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 24, 2020

Космический аппарат «Ресурс-П» расположен на околокруговой, солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 км. Он предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации.

В ведомстве также сообщили, что 24 июня космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на борту Международной космической станции, поблагодарили за Победу ветеранов Великой Отечественной войны и участников исторического парада в 1945 году на Красной площади, а также поздравили россиян с юбилеем парада 1945 года.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.  



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