 

Посол рассказал, как на статью Путина отреагировали в Германии

24.06.2020, 15:08, Новости дня

Статья президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Я думаю, что сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах – и в политических, и в научных, и в широкой общественности. Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать», – приводит его слова РИА «Новости».

Нечаев отметил, что статья российского лидера «очень важная и своевременная», она позволяет «глубоко взглянуть на нашу совместную историю, предвоенную историю, военную историю, и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать».

По словам дипломата, важным моментом статьи является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями, необходимости прилагать усилия для того, «чтобы не допускать этих трагедий».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.

Главный редактор американского журнала National Interest, в котором статья Путина появилась на английском языке, заявил, что публикация вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.

Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.

В Кремле подчеркивали, что статья Путина основывается на архивных документах, а потому в ней содержится не интерпретация, а излагаются неопровержимые и задокументированные исторические факты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / В заповеднике Казахстана потушили масштабный лесной пожар

15.04 / Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей

03.06 / На Украине предупредили о конце «национальной идеи освобождения» Крыма

01.05 / ВАДА завершила расследование о допинге в российском спорте

11.04 / «Русское Радио» и Минкультуры открыли цикл концертов в благодарность медикам

19.04 / Врач развеял популярные мифы об алкоголе

23.04 / Жителю Нижневартовска грозит штраф за попытку сделать шашлыки на балконе

09.05 / “Нацкорпус” отверг обвинения экс-добровольцев “Азова” об избиении из-за поддержки Стерненко

27.04 / Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю возросло на 70%

03.06 / Немецкие СМИ нашли «русский след» в кораблях Маска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска