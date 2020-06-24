Посол рассказал, как на статью Путина отреагировали в Германии

24.06.2020, 15:08, Новости дня

Статья президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Я думаю, что сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах – и в политических, и в научных, и в широкой общественности. Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать», – приводит его слова РИА «Новости».

Нечаев отметил, что статья российского лидера «очень важная и своевременная», она позволяет «глубоко взглянуть на нашу совместную историю, предвоенную историю, военную историю, и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать».

По словам дипломата, важным моментом статьи является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями, необходимости прилагать усилия для того, «чтобы не допускать этих трагедий».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.

Главный редактор американского журнала National Interest, в котором статья Путина появилась на английском языке, заявил, что публикация вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.

Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.

В Кремле подчеркивали, что статья Путина основывается на архивных документах, а потому в ней содержится не интерпретация, а излагаются неопровержимые и задокументированные исторические факты.