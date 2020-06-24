 

Певица Алена Кравец заявила о преследовании из-за смерти Норкиной

24.06.2020, 14:48, Новости дня

Певица Алена Кравец сообщила о поступающих угрозах после того, как она озвучила версию о якобы самоубийстве радиоведущей Юлии Норкиной.

Недавно Кравец написала в соцсетях, что есть несколько версий смерти Юлии Норкиной и по одной из них телеведущая якобы самостоятельно свела счеты с жизнью из-за семейных проблем.

«Когда я озвучила эту услышанную мною версию, меня просто затравили в социальных сетях», – пожаловалась Кравец в интервью изданию «Собеседник».

По ее словам, ей стали приходить «гадкие сообщениях в соцсетях», кроме этого она получила несколько СМС с угрозами. В одном из сообщений было написано: «Закрой свой рот, иначе тебе не поздоровится!» – утверждает Кравец.

Певица также рассказала, что прекрасно знала Юлию Норкину, они дружили и хорошо общались.

«Незадолго до трагического дня в своей жизни она меня приглашала на свой эфир на радио, который вела. Теперь на него прийти так и не получится», – добавила Кравец.

5 июня журналист и телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей супруги Юлии Норкиной. Позже друг семьи Юлии Норкиной назвал причину смерти радиоведущей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Президент США: отрицательные цены на нефть – временное явление

14.06 / Убийство на встречке: Ефремов – фигурант двух уголовных дел

06.05 / Кравчук: Большая беда, что политики и мэры других городов поддерживают и вдохновляют мэра Черкасс действовать по принципам Гуляйполя

01.05 / “Схемы” выяснили, что в Конче-Заспе в карантин работает ресторан

13.05 / Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тысяч рублей

27.04 / Копенгаген может отказаться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу

28.04 / Цифровые пропуска вводят в Тульской области

08.05 / Times – Северная Корея строит большую базу для ядерных ракет

26.04 / Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС: Склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности

28.05 / РЖД вернулись к рассадке пассажиров в поездах без дистанции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска