Мнение: Великая сталинская ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ России

24.06.2020, 14:45, Разное



Сосненская мельница на р. Исети, анимация автора to4et

Новый взгляд на историю “первых пятилеток”.

Термин «индустриализация народного хозяйства» применительно к планам первых советских «пятилеток» — это бесстыжая сталинская пропагандистская фальшивка. К развитию экономики страны советская «индустриализация» отношения не имела, наоборот, его исключала. «Планы первых пятилеток» — это планы строительства самой большой механизированной армии в мире со всем тем что должно было её обеспечивать. Примерно за десять лет — то есть за две пятилетки.

При НЭП средств для реализации этих планов у Сталина не было и быть не могло — ни денег, ни рабочей силы. Обязательным условием выполнения планов первых пятилеток было уничтожение гражданской экономики и снижение уровня жизни низших слоев населения до физически возможного минимума (например, в справочнике “Народное хозяйство СССР” 1952 года издания (т. 1, стр. 347, 366-373), сказано: “Проблема усиленного национального капиталообразования <…> была разрешена советской властью путём принудительного сокращения потребления населения, как крестьян, так и рабочих“). С безжалостным использованием всех доступных ресурсов — и материальных, и человеческих. И всё у Сталина, в конечном счёте, отлично получилось. Сталинские экономические и социальные реформы конца 20-х годов проводились с исключительной жестокостью, о которой многое уже известно.

Поэтому ради военной промышленности Сталин деиндустриализовал русскую глубинку — квалифицированные рабочие на всех мелких заводиках и мастерских, что штамповали тазы, вёдра, клепали керосиновые лампы и делали сахар, мололи муку на паровых мельницах и производили спирт на винокуренных заводиках были нужны крупной военной промышленности при дефиците хоть сколько-нибудь обученных рабочих в стране. Дефицит ИТР после Гражданской войны, когда инженеров просто истребляли физически, был ещё большим. Потому местная промышленность безжалостно уничтожалась, чтобы ликвидировать рабочие места и выдавить квалифицированного рабочего в новые индустриальные центры.

Собственно, “сталинская индустриализация” на самом деле — это погром местной промышленности в масштабах целой страны и, фактически, деиндустриализация России. Взамен была создана сверхцентрализация промышленности в крупных городах, но работала она уже не на удовлетворение нужд коренного населения страны, а на войну.

Но это были единичные предприятия. На один Днепрогэс (который, кстати, построен на Украине и сейчас подарен самостийщикам) были уничтожены десятки мелких электростанций на реках Центральной России. Ведь практически все города и даже некоторые крупные сёла были уже электрифицированы на начало Первой Мировой. А откуда они энергию брали?

Туристы-байдарочники хорошо знают, сколько плотин в разной степени разрушенности приходится обносить при сплаве на лодках по рекам Средней полосы России.

Но дело даже не в энергетике. Дело в том, что промышленность Российской Империи была децентрализована и максимально приближена к конечному потребителю. Заводы и фабрики были в самых мелких городах и даже в крупных сёлах. И какие заводы! Сейчас же глубинка живёт (где ещё не вымерла) на всём привозном. И — внимание! — рабочих мест для квалифицированных рабочих там тоже нет! То есть процесс, однажды запущенный Сталиным и его бандой продолжается по сей день — вымывание сколько-нибудь активного и квалифицированного населения из русской провинции в крупные города. При этом буквально вымирают огромные пространства.

Фактически, советская экономика была “подсобным хозяйством при воинской части”. То есть страна изначально совершенно сознательно создавалась как “единый военный лагерь” для захвата всего остального мира. В этом и секрет быстрого краха советской промышленности после ликвидации коммунистического режима. Продукция этих огромных военных и обеспечивающих военное производство заводов оказалась никому не нужна. Производство же средств потребления в СССР всегда стояло по важности на последнем месте. Эта промышленность дышала на ладан, использовала технологии отставшие от мирового уровня на десятилетия. Продукция их в условиях свободного рынка оказалась тоже никому не нужна — потому что была убога по качеству и безумно затратна в производстве.

Таким образом, деиндустриализация страны после 1991 года тоже целиком и полностью на совести Сталина. То, что промышленность им созданная, тут же разорится после ликвидации коммунистического режима, можно было смело предугадать ещё в тридцатые годы, когда она только создавалась.

V.H.

Примечание: Список фабрик и заводов Российской Империи

Оригинал статьи в журнале автора: https://von-hoffmann.livejournal.com/513137.html



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