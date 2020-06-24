 

Суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару носить маску

24.06.2020, 14:35, Новости дня

Бразильский федеральный судья Ренату Борелли обязал официальные лица, в том числе президента Жаира Болсонару, носить маски в общественных местах. В случае нарушения решения судьи Болсонару грозит штраф в 400 долларов. 

“Президент республики должен принять все необходимые меры, чтобы избежать передачи COVID-19, будь то в целях защиты собственного здоровья или здоровья окружающих его людей”, –​ говорится в постановлении судьи Ренату Борелли.

Бразилия является второй страной в мире по общему числу заболевших коронавирусом и умерших от него после США. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли – более 52,6 тысячи человек. 

Министры здравоохранения Бразилии в разгар эпидемии один за другим уходили в отставку, медицина работала на пределе возможностей, а президент Жаир Болсонару неоднократно подвергался критике за скептицизм по отношению к коронавирусу: он публично принижал опасность болезни и регулярно собирал митинги своих сторонников. А в понедельник Болсонару, по данным BBC, вновь потребовал ослабить карантинные меры и открыть магазины и предприятия, призвав “не перебарщивать”.

Болсонару не единственный президент, который не носит маску во время мероприятий и встреч. Главы государств и правительств многих стран предпочитают проводить совещания и встречи без маски, при этом в этих странах официально может действовать так называемый масочный режим, а также заболевают сотрудники администраций президентов, члены правительства и другие чиновники. 

 

 

 



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