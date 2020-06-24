 

Двухсотметровый танкер протаранил железнодорожный мост в Панаме

24.06.2020, 14:30, Новости дня

Ходящий под флагом Кипра танкер снес часть железнодорожного моста, проходящего вдоль Панамского канала, сообщает Metro Libre. Момент столкновения снял на видео очевидец.

 

ЧП произошло в первой половине дня 23 июня в окрестностях города Гамбоа. Двухсотметровый сухогруз Bluebill по пути из Тихого океана в Атлантику врезался в железнодорожный мост, перекинутый через реку Чагрес, и обрушил один из его пролетов.

Reporteros ciudadanos confirmaron la colisión del buque Bluebill contra el puente del ferrocarril sobre el río Chagres. pic.twitter.com/ctQxiywht9

— Metro Libre (@MetroLibrePTY) June 23, 2020

Движение по мосту было прервано, на ремонт, по оценкам оператора железной дороги, уйдет 15 дней. Bluebill встал на якорь неподалеку, о полученных судном повреждениях ничего не сообщается.



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