Движение в Москве полностью восстановлено

24.06.2020, 14:30, Новости дня

Движение на дорогах столицы после парада Победы восстановлено, сообщил твитом Центр организации дорожного движения.

Сегодня на Красной площади состоялся парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почти 15 тысяч военных и 200 единиц техники участвовали в торжественном мероприятии.

Парад Победы, традиционно проводимый в мае, был перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки в Москве.