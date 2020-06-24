Движение в Москве полностью восстановлено

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24.06.2020, 14:30, Новости дня

Движение на дорогах столицы после парада Победы восстановлено, сообщил твитом Центр организации дорожного движения.

Сегодня на Красной площади состоялся парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почти 15 тысяч военных и 200 единиц техники участвовали в торжественном мероприятии.

Парад Победы, традиционно проводимый в мае, был перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки в Москве.



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