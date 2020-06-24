Ургант высмеял маску Кокорина из крокодиловой кожи

24.06.2020, 14:30, Новости дня

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы на Первом канале прокомментировал фото нападающего футбольного клуба «Сочи» Александра Кокорина, купившего защитную маску из крокодиловой кожи за 30 тыс. рублей.

«Мы делаем вывод, что коронавирус опасен не только для людей, но и для крокодилов», – отметил ведущий в эфире программы, добавив, что вместо покупки маски спортсмен мог просто приделать лямки к своим мокасинам.

Соведущий Дмитрий Хрусталев заявил, что хочет выступить в защиту футболиста.

«Поздно, надо было раньше говорить в защиту Саши», – пошутил Ургант, передает РИА «Новости».

Хрусталев все же добавил, что Кокорин пользуется масками правильно и меняет их каждые два часа.

Ведущие также обсудили новость о том, что камеры в Москве начали распознавать лица людей в масках. «Если вдруг вы собрались драться в кафе, вам не поможет даже маска из крокодила», – сыронизировал Ургант.

Фотографию в крокодиловой маске Кокорин опубликовал в начале недели. Изделие изготовлено в элитном ателье и стоит около 30 тыс. рублей.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позже в кафе они избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Футболисты и Кокорин-младший, проведя в неволе 11 месяцев, освободились из колонии досрочно 17 сентября. Через несколько месяцев бывшие игроки сборной РФ вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне. Протасовицкий же покинул стены колонии в начале ноября.