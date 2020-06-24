Лавров выразил поддержку Венесуэле

24.06.2020, 14:23, Разное

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреасой. Встреча состоялась в Москве.

Глава МИД России подчеркнул, что наша страна будет помогать венесуэльским властям противостоять внешнему диктату, передает RT. Москва солидарна с Каракасом в неприятии грубого внешнего вмешательства во внутренние дела и попыток спровоцировать силовое свержение государственного строя.