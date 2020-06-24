 

Прилетевший в Москву президент Кыргызстана не пришел на парад Победы

24.06.2020, 14:20, Разное

после обнаружения COVID-19 у членов его делегации.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, накануне прибывший в Москву, не принял участия в параде Победы на Красной площади. В его пресс-службе объяснили это тем, что двое членов его делегации по прилету сдали положительный тест на коронавирус.

Коронавирус обнаружили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны. Согласно прямой трансляции, Жээнбеков в маске утром приехал в Кремль, однако затем его перестали показывать, на трибуне его не было.

Источник: Новая газета



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