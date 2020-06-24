Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за ветеранов и «наши победы»

24.06.2020, 14:08, Новости дня

Путин на приеме для глав государств, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за ветеранов и единение стран, а также за прошлые и будущие победы.

«Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем», – сказал он, открывая прием. Слова президент приводятся на сайте Кремля.

Подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла президент назвал важной, неотъемлемой частью истории.

«(Это) бесценный пример торжества справедливости, гуманизма, всепобеждающей силы, сплоченности, дружбы и доверия между нашими странами, которые во все времена были и остаются главной опорой для преодоления трудностей. Сегодня это кажется, прежде всего, вопросом глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией, а большинство присутствующих здесь руководителей стран знают, как мы в рамках своих объединений решаем эти задачи и как эффективно и своевременно мы это делаем», – подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что искренне рад видеть всех лидеров в Москве. «Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, – это наша общая история, как и Великая Победа – общая», – подчеркнул он.

«Для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие. День Победы отмечают в каждом из наших государств". Он сказал, что ничто не властно над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев. "А сам праздник с каждым годом становится еще более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, это очень важно, такими, например, как шествия Бессмертного полка, которые проводятся на территории 115 государств», – добавил Путин.

Также президент заявил, что военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади прошел на самом высоком уровне, организаторы и военнослужащие старались от души.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.