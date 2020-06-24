 

Путин вручил госпремию Хабенскому за достижения в сфере благотворительности

24.06.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля. Госпремия была присуждена, в том числе народному артисту РФ Константину Хабенскому за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности.

Путин вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.

Лауреатами госпремий в области литературы и искусства также стали директор музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка2 Александр Ермаков, писатель, литературовед Валентин Курбатов и директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева, передает ТАСС.

Госпремии в области науки и технологий были присуждены директору Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрею Головневу – за изучение культурного наследия народов Арктики; ученым Института теплофизики им. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаилу Предтеченскому, Дмитрию Марковичу и Владимиру Меледину – за вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок; гендиректору компании «Биокад» Дмитрию Морозову, биологам Андрею Улитину и Татьяне Черновской – за создание лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Лауреатами Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стали композитор Давид Тухманов и главный врач столичной ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко. В свою очередь, премию за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности получила председатель совета Союза семей военнослужащих РФ Мария Большакова, а за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности – народный артист РФ Константин Хабенский, являющийся учредителем благотворительного фонда.

На церемонии вручений премий Путин выразил уверенность, что нынешней сильной Россией можно гордиться. «Мы гордимся великим поколением победителей, гордимся Россией – самодостаточной, сильной, открытой страной, где уважают и ценят людей высоких поступков и выдающихся достижений, отважных, целеустремленных, талантливых, преданных Родине и своему делу», – сообщил глава государства.

Вручение государственных премий обычно проходит 12 июня, однако в этом году в День РФ Путин провел награждение Героев Труда.

Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.



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