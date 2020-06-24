 

Совет Безопасности ООН обсудит судьбу эмбарго на поставки оружия Ирану

24.06.2020, 13:57, Новости дня

Совет Безопасности ООН в среду проведет первый раунд переговоров по предложению США продлить на неопределенный срок эмбарго на поставки вооружений Ирану, срок которого в соответствии с соглашением по ядерной программе Тегерана истекает в октябре.

Как сообщили дипломаты, в понедельник США распространили проект резолюции среди 15 членов Совета Безопасности, однако Россия и Китай, обладающие правом вето, уже дали понять, что не согласны с этой инициативой.

Вашингтон давно заявляет, что эмбарго на поставку оружия Ирану не должно сниматься.

Для принятия резолюции она должна быть одобрена не менее чем девятью голосами, при этом никто из пяти постоянных членов Совета Безопасности, которыми являются США, Китай, Россия, Великобритания и Франция, не должен воспользоваться правом вето.

Предложенный США документ запрещает продажу, поставки и передачу оружия или связанных с ним материальных средств как Ирану, так и самим Ираном без одобрения комитетом Совета Безопасности.



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