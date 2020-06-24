Премьер-министра Болгарии оштрафуют за нарушение масочного режима

24.06.2020, 13:57, Новости дня

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов будет оштрафован на 300 левов (около 12 тысяч рублей) за появление без маски в церкви, сообщило министерство здравоохранения страны.

Министр здравоохранения Кирилл Ананьев в понедельник издал распоряжение о повторном введении масочного режима в закрытых общественных помещениях, после того как на прошлой неделе в стране был зафиксирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом.

«Все лица, которые находились без масок в церкви Рильского монастыря во время визита премьер-министра, будут оштрафованы», – сообщило Reuters министерство здравоохранения.

Ведомство отметило, что одним из оштрафованных станет Борисов.