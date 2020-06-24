Майли Сайрус дала большое интервью: “За последние четыре месяца я дважды мыла голову”

24.06.2020, 13:55, Разное

К каким мыслям привела вас пандемия? Что вы сделали, чтобы стать лучше? И как вообще ваши дела? – на эти и многие другие вопросы ответила Майли Сайрус в рамках подкаста американского издания Variety – The Big Ticket. Начиная разговор с журналистом, Майли сразу сделала небольшое заявление:

За прошедшие четыре месяца, думаю, я всего два раза помыла голову. Один раз – ради разговора с вами, и второй – ради онлайн-концерта сэра Элтона Джона.

Впрочем, если волосы певица решила пока не держать в безупречной чистоте, то к своему организму на карантине отнеслась с большим вниманием. Так, Майли рассказала, что уже полгода как не пила никаких алкогольных напитков и отказалась от употребления травы. Первоначально, по словам Сайрус, она просто старалась соблюдать режим после операции на голосовых связках, но затем решила не останавливаться на достигнутом.

Майли Сайрус

Раньше я очень любила фразу из одного своего интервью: “Те, кто курят травку, идиоты”. Я любила отправлять ссылку на этот разговор своим родителям, которые сами иногда не прочь закурить косячок. Но в последний год для меня куда важнее стало вести здоровый образ жизни, чтобы развиваться в своем деле. В ноябре у меня была серьезная операция, и в течение четырех недель после нее мне вообще нельзя было разговаривать. Я была в бешенстве: постоянно ходила с дощечкой и писала всем послания. Мне кажется, я даже накачала руки от этих письменных “криков”. Но этот период научил меня спокойствию,

– рассказала она.

Поначалу мой трезвый образ жизни действительно касался только операции, но в последние полгода я трезвее некуда и не собираюсь останавливаться. В этот период я много думала о своей матери: ее удочерили, и думаю, мне передались многие ее ощущения – когда ты чувствуешь себя брошенной и хочешь доказать всем, что ты достойна любви. А еще родители моего отца развелись, когда ему было три года, и он сам себя воспитал. Я погрузилась в историю своей семьи, в которой было много случаев зависимостей и проблем со здоровьем. И, изучая все это, я все чаще задумывалась: “Почему я именно такая?”. Исследуя свое прошлое, мы понимаем настоящее еще лучше. Я хожу на терапию, и она очень помогает мне в это время.

Майли также призналась, что столкнулась и с минусами такого состояния:

Иногда очень тяжело держаться, особенно в юном возрасте, когда есть эта стигма “если ты не пьешь, значит – не веселишься”. Но в ответ на это я всегда могу ответить: “Дорогуша, можешь называть меня как угодно, но я точно умею веселиться”. А еще мне больше всего нравится просыпаться по утрам по-настоящему, на все 100%. Не хочу больше вставать, чувствуя похмелье. Хочу проснуться и быть готовой к новому дню.