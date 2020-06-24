Клуб автоколлекционеров в Калифорнии провел акцию в честь годовщины Победы

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24.06.2020, 13:53, Новости дня

Участники клуба автоколлекционеров «CCCP Garage» в американском штате Калифорния приняли участие в акции в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Колонна, состоящая из десятка советских автомобилей, прошла по бульвару Голливуда и завершила свой маршрут в Пламмер парке в Беверли-Хиллз. Здесь автолюбители возложили цветы к Мемориалу советских воинов и почтили память павших минутой молчания, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Изначально мероприятие планировали провести 9 мая, но из-за коронавируса его пришлось перенести.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. 



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