 

Розовые волосы и нездоровая худоба: что стало с Васильевой после болезни

24.06.2020, 13:37, Разное

После болезни Татьяна Васильева стала едва узнаваемой. Актриса не только сменила имидж и перекрасила волосы в розовый цвет, но и променяла пышные формы на “осиную” талию. Накануне она приняла участие в новом проекте. На фотосъемке артистка продемонстрировала новый имидж. Васильева позировала фотографу в черном облегающем платье и в розовом парике. Фанатов актрисы поразило то, как сильно изменилась женщина за время болезни.

О болезни Татьяны стало известно еще в начале мая. Тогда и появились первые догадки журналистов о том, что Васильева заразилась коронавирусом. Но проведенное обследование и повторное тестирование не выявили у актрисы наличие COVID-19. Несмотря на то, что подозрения были сняты, Васильева тяжело переносила пневмонию.

На свой страх и риск Татьяна решила отказаться от госпитализации. По мнению актрисы, в больнице ее состояние только ухудшилось. Васильева уверена, что в медицинском учреждение она бы подхватило еще что-нибудь, да посерьезнее. Более того, актриса пожаловалась на ужасные условия в больнице: она была переполнена больными с сильным кашлем.

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Публикация от Татьяна Васильева (@tatyana_vasileva_official) 22 Июн 2020 в 11:24 PDT

Напомним, что 19 мая Татьяна Васильева сообщила о том, что стала жертвой мошенников и грабителей. Актриса призналась, что врачи воспользовались ее беспомощным положением и умудрились “обчистить” в тот момент, когда она сдавала повторный анализ на коронавирус. После ухода медиков Васильева не обнаружила дорогого мобильного телефона.



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