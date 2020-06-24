ВШЭ стала единственным российским вузом в топ-50 рейтинга молодых университетов ТНЕ

24.06.2020, 13:30, Новости дня

Высшая школа экономики совершила скачок почти на 20 позиций и заняла 41-ое место в рейтинге молодых университетов Times Higher Education, став единственным российским вузом в топ-50, информирует пресс-служба НИУ ВШЭ.

«Высшая школа экономики заняла 41 место и стала единственным российским вузом в топ-50 рейтинга молодых университетов Times Higher Education», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

При этом ВШЭ совершила скачок почти на 20 позиций, а всего за три года с момента вхождения в лучшую сотню молодых вузов ВШЭ продемонстрировала рост на 55 позиций. В этом году практически по всем показателям рейтинга ВШЭ улучшила свои результаты. Наибольший рост произошел по индикаторам, оценивающим исследования и обучение.

«Это, конечно, и наше достижение, но и большая ответственность. Нам очень важно не просто двигаться вверх самим, но и распространять лучшие практики на всю систему российского высшего образования», – прокомментировал результат ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Кроме того, в этом году ВШЭ должна была впервые принимать саммит молодых университетов ТНЕ на своей площадке, но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки было принято решение о переносе саммита на 2021 год.

Рейтинг молодых университетов мира является проекцией основного (институционального) рейтинга THE на группу молодых университетов, основанных не более 50 лет назад. Показатели рейтинга аналогичны институциональному рейтингу, но их коэффициенты отражают специфику молодых университетов, которые еще «не успели» набрать необходимую академическую репутацию: если в институциональном рейтинге репутация составляет 33%, то в рейтинге молодых университетов этот показатель имеет более низкий вес – 22%, который перераспределяется между другими показателями.

В феврале сообщалось, что в рейтинге университетов стран с активно развивающейся экономикой, опубликованном британской компанией Times Higher Education (THE), увеличилось число российских вузов – с 35 до 39.