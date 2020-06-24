 

Камера влетела в дуло танка во время Парада Победы в Москве

24.06.2020, 13:23, Разное

Секрет знаменитого и вызвавшего множество обсуждений в Сети кадра оказался прост. При внимательном просмотре отрывка становится заметно, что первая часть ролика – момент с самим залетом камеры в дуло танка – была создана при помощи компьютерной графики.

В дальнейшем незаметная склейка позволяет заглянуть внутрь танка. Судя по всему, эти кадры были сделаны во время генеральной репетиции Парада Победы. 24 июня работа операторов не должна была отвлекать зрителей и мешать восприятию происходящего на Красной площади. Впрочем, какими бы средствами не удалось создать иллюзию пролета камеры внутри танка, для огромного числа зрителей этот эпизод обещает стать одним из ярчайших впечатлений от трансляции.



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