 

“Что-то фатальное”: Меладзе о романе с Джанабаевой и женитьбе брата на Брежневой

24.06.2020, 13:23, Разное

В 2000 году в состав группы “ВИА Гра” вошли Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и Анна Седокова. После этого просочилась информация о том, что Валерий и Константин Меладзе встречаются с двумя солистками коллектива.

Братья пытались скрывать от общественности романы, ведь на тот момент они были женаты. Позже Меладзе все же подтвердили отношения с певицами. Они даже сыграли свадьбы практически в один и тот же период.

Недавно журналист решил спросить Валерия, является ли совпадением тот факт, что и он и его брат женились на девушках из “ВИА Гры”. Певец заверил – это случайность, никто ничего не планировал.

“Конечно, что-то фатальное в этом есть. Вот так интересно сложилась судьба”, – сказал Меладзе.

Несмотря на то, что Валерий состоял в отношениях с Альбиной, находясь в браке с другой женщиной, он не назвал бы роман с певицей “нырянием в омут с головой”. Певец привык поступать так, как ему хочется, следовать желаниям.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Июн 2020 в 10:36 PDT

Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева заключили брак в 2014 году. Экс-участница группы “ВИА Гра” подарила певцу двух сыновей – Константина и Луку. У Валерия также есть три дочери от предыдущего брака.



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