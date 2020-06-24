“Медуза” рассказала о мобильном приложении для контроля явки бюджетников во время голосования по Конституции

24.06.2020, 13:21, Новости дня

В нескольких российских регионах запустили электронную систему для контроля явки сотрудников крупных предприятий во время голосования за поправки к Конституции, пишет “Медуза”.

Издание выяснило, что на сайте votely.ru руководители организаций загружают списки работников и присваивают каждому QR-код. Этот код на избирательных участках будут сканировать волонтеры – под предлогом проведения викторин или конкурсов среди участников голосования. Так они будут собирать данные о явке.

В день голосования “ответственные за мобилизацию” руководители и отраслевые министры смогут “в режиме реального времени” получать информацию о явке голосующих, а также “номера телефонов сотрудников, которые не проголосовали”, говорится в материале издания.

Инструкцию по “мобилизации” и контролю явки работников, по данным журналистов, уже получили IT-специалисты “Почты России”, а в демоверсию системы включили десятки крупнейших российских компаний: “Сибура”, “Северстали”, “Ростеха”, “Ростелекома”, РЖД, “Лукойла”, АФК “Система” и других.

Мобильные приложения от Votely, которые называются “Регистрация участников” и “Просмотр участников”, уже доступны в App Store и Google Play.

Разработали такую систему, по данным “Медузы”, в Ярославской области, но ей собираются воспользоваться также в нескольких других регионах. Сайт votely.ru и мобильные приложения для сканирования QR-кодов и учета явки создал уроженец города Рыбинска Ярославской области Иван Петров, который отказался давать журналистам комментарии. А через несколько минут после запроса перестал работать доступ журналиста к сайту votely.ru.

В администрациях Ярославской и Липецкой области, а также Алтайского края не ответили на вопросы издания об использовании в регионе системы учета явки избирателей, размещенной на портале votely.ru. Также пока не прокомментировала информацию “Почта России”.

По данным независимых экспертов, российские власти в последние недели стремятся повысить явку на референдуме, в частности, для этого принуждают голосовать досрочно бюджетников. Но глава российской ЦИК Элла Памфилова 23 июня сообщила, что к ним поступило лишь около 70 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам к Конституции с использованием административного ресурса. “Такого минимума у нас никогда не было”, – заявила она.

Голосование по поправкам к Конституции РФ назначено на 1 июля. Принять участие в электронном голосовании по поправкам смогут жители двух российских регионов – Москвы и Нижегородской области. Дистанционное голосование будет проходить шесть дней, с 25 по 30 июня.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, добавить упоминание бога и возможность создания федеральных территорий, запретить “умалять подвиг защитников Отечества” – всего 206 поправок и уточнений.