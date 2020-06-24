 

В украинском Прикарпатье наводнение: затопило больницу с больными коронавирусом

24.06.2020, 13:21, Новости дня

В Украине уже два дня продолжаются сильные дожди, которые привели к выходу из берегов рек и наводнению в Прикарпатье. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который находится в регионе с визитом, заявил, что ситуация “критическая” и что масштаб нынешнего стихийного бедствия превышает масштаб аналогичного наводнения, которое произошло в регионе в 2008 году.

Утром 24 июня стало известно, что в городе Галиче наводнение затопило районную больницу, где в том числе лечат больных коронавирусной инфекцией. Сейчас в больнице идет эвакуация пациентов. 

“Ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом”, – заявил Шмыгаль.

Вместе со Шмыгалем в Прикарпатье приехали также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель ДСНС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан. Как сообщил Аваков, уровень воды в Днестре после дождей поднялся почти на 7 метров, а подтопленных населенных пунктов уже более 200. В одной Ивано-Франковской области разрушено 110 км автодорог, повреждено 90 мостов: основной удар в этом регионе приняли на себя Верховенский, Косовский и Рожняковский районы, где выпало до 70% месячной нормы осадков. 

Также сильно пострадали Львовская и Черновицкая области. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Уже официально подтверждены 3 погибших в результате стихии, еще один человек пока считается пропавшим без вести. 

 



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