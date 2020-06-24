Черновцы могут оказаться без газоснабжения из-за подтопления

24.06.2020, 13:18, Новости дня

Газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой из-за непогоды, в частности паводка. Об этом 23 июня в Facebook сообщил исполнительный директор “Региональной газовой компании” Олег Никоноров.

“Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход, обеспечивающий газом город Черновцы, отключен! “Черновцыгаз” поддерживают давление из резервного направления”, – написал он.

Никоноров добавил, что села Белая, Ревное и Стрелецкий Кут, находящиеся в Черновицкой области, уже отключены от газоснабжения. Там находятся около тысячи абонентов.

Негода руйнує інфраструктуру. Чернівецька область в епіцентрі лиха. Близько 22 години очікується пік паводка…. Posted by Oleg Nykonorov on Teisipäev, 23. juuni 2020

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов. Кроме того, там во время стихии погибли три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.

В Черновицкой области подтопило 18 населенных пунктов, 425 домов и 258 подвалов, затоплено 533 приусадебных участка. В облгосадминистрации предупредили жителей о возможной эвакуации.