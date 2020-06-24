 

Подтопления в западных областях Украины превосходят масштабы наводнения 2008 года

24.06.2020, 13:18, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram 24 июня, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года. 

Сегодня Шмыгаль вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, командующим Национальной гвардией Николаем Баланом и главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным облетели самые затопленные районы Ивано-Франковской области, проинформировала пресс-служба МВД. 

“Проинспектировали равнинную часть, сейчас поедем в горную. Понятно, что ситуация критическая. Фактически подтопления превосходят масштаб 2008 года”, – сказал Шмыгаль в видеообращении. 

В 14.00, проинформировал премьер, состоится заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будет рассматриваться вопрос о выделении средств для преодоления последствий стихии. 

Аваков сообщил, что в Ивано-Франковской области за последние дни выпало до 70% месячной нормы осадков. 

“Это вызвало мощные потоки [воды], которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м – это уровень стихии 2008 года”, – сказал Аваков, отметив, что самый большой удар пришелся на Верховинский, Косовский и Рожнятовский районы. 

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе стране 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека, один пропал без вести. Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценили в 400 млн грн.

Предыдущее масштабное наводнение произошло в Украине в июле 2008 года. Интенсивные дожди спровоцировали резкое поднятие уровня воды в реках на территории Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Винницкой и Хмельницкой областей, подтопленными были десятки тысяч домов. Издание Zaxid.net со ссылкой на данные Минздрава сообщило, что тогда погибло или пропало без вести 38 человек, около 500 пострадали. Тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко оценивала ущерб от стихии в 3–4 млрд грн, писало издание “Корреспондент”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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