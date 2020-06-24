В Ивано-Франковской области затоплена больница с пациентами, инфицированными COVID-19

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24.06.2020, 13:18, Новости дня

В городе Галич Ивано-Франковской области из-за сильных дождей затопило больницу с пациентами, инфицированными COVID-19. Об этом 24 июня в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Существуют определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом”, – заявил глава Кабмина.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.

Вечером 23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил доставить гуманитарный груз в пострадавшие от стихии области. 

Сегодня в Прикарпатье вылетели премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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