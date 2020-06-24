 

В Сети подметили самый сильный момент парада Победы в Москве

24.06.2020, 13:16, Новости дня

Журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов обратил внимание на реакцию одного из ветеранов на слова президента Владимира Путина в ходе выступления на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Присмотритесь внимательно! Дедушка-ветеран, который сидит на трибуне в сером пиджаке. Когда Путин говорит про уничтоженных врагов, он поддерживает его слова и машет кулаком. Сильный фрагмент. Эмоции невозможно удержать», – написал в Telegram Голованов.

Тем временем, главком Сухопутных войск, командующий парадом генерал армии Олег Салюков сообщил, что ветераны дали высокую оценку параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади.

«Я думаю, что все хорошо получилось. Разговаривал с ветеранами, ветераны тоже дают высокую оценку», – сказал Салюков, передает РИА «Новости».

По его словам, оценка ветеранов – самая главная. «К глубокому сожалению, их остается все меньше и меньше. А парад для них великое дело, как и для всех нас и всего нашего народа», – сказал главком.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. 



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