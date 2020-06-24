Мнение: Пока в США «белых очерняют», в России – «синих обеляют»

24.06.2020, 13:15, Разное

2020-й весь какой-то из себя совсем неправильный год: вирусы, катаклизмы, шторм в экономике, но хуже всего то, что неправильные в нём люди.



Человек – это поистине уникальное существо, живущее на этой планете. Миллионы лет эволюции возвысили «хомо сапиенса» над другими приматами, наделив не только возможностью прямохождения, но и более развитым интеллектом, который и позволил человечеству прийти к тому, что мы имеем сейчас. Например, к возможности отправить человека в космос, создавать электромобили и даже заказывать еду, не выходя из дома.

Однако в современном мире быть просто «человеком разумным» мало. Нужно быть личностью, с которыми, как показывает практика, во всём мире проблемы.

Взять, скажем, Штаты, где продолжаются протесты из-за убийства Джорджа Флойда. Да, оно произошло при задержании, с превышением полномочий, однако именно люди, обезумевшие от безнаказанности, вседозволенности и свобод, громят магазины, крушат города и всё то, что другие, такие же люди, создали с абсолютно иной целью.

Особенно поражает то, с каким усердием отстаивали честь погибшего Флойда – золотой гроб, внимание, многомиллионные «пончики» (donuts) семье – и абсолютно нездоровое преклонение перед всем афроамериканским населением во всех сферах жизни целого государства. А ведь он был всего лишь рецидивистом, бандитом, наркоманом и человеком, который в своё время угрожал беременной женщине.

В России же есть свой «Джордж Флойд», которого все мы прекрасно знаем по таким фильмам, как «Диверсант», «Статский советник», «Граница. Таёжный роман», «9 рота» и многим другим. По сотням ролей в театрах самой разной величины и даже пятилетнему опыту ведению передачи «Жди меня». Замечательный актёр, Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов.

Вот он, на передаче «Гражданский поэт», 2012 год.

А ещё мы все прекрасно знаем, что он – алкоголик, балагур и дебошир, который недавно устроил аварию в самом центре Москвы, будучи в стельку пьяным. Сел за руль и «забыл» повернуть, влетев в автомобиль доставки под управлением Сергея Захарова.

Тоже он, 2020 год, после аварии. Разница есть, не так ли?

А ведь это всё тот же Заслуженный артист, замечательный актёр театра и кино. Просто человека убил, а сам выжил. Без царапины.

Но нет, подождите-ка! Мы ведь не в праве его обвинять и проводить по доске «за борт», следуя старой корабельной традиции! Мы должны понять – и простить!

Именно эту мысль транслирует нам Слава Тарощина – писатель, автор книг и обозреватель неполживой «Новой Газеты», опубликовавшая очерк «Распни Ефремова. Принуждение к ненависти – тренд сезона», где пишет следующие строки, обвиняя телевидение в излишней нелюбви к народному артисту:

«Общество эпохи самоизоляции, впавшее одновременно в коронавирус, поправки и парады, менее всего склонно к прощению. Тренд сезона — принуждение к ненависти. И если на политическом фланге борьбы со здравым смыслом тренд осуществляет Соловьев, то на бытовом, обыденном — Малахов».

По мнению Тарощиной, «здравый смысл» – это перестать поносить актёра, который «с трудом пришел в себя, покаялся, попросил прощения и заявил, что и «себя убил». Писатель Тарощина сравнивает историю Михаила Ефремова с историей безвременно почившего актёра Владислава Галкина, который «выпил лишнего после изнурительных съемок и подрался», за что корил себя до конца своих дней на 39-м году жизни.

«У Галкина с Ефремовым много общего. Оба — дети известных родителей. Оба яркие и очень талантливые. Оба много пили, но и много работали», – заканчивает свою статью госпожа Тарощина, как бы объясняя алкоголизм усердной работой .

В истории нет сослагательных наклонений, что было – то было, однако представим, что вместо курьера, приехавшего в Москву на заработки, Ефремов сносит машину с семьей: мама, папа, один или два ребёнка. В самом лучшем случае дети остались бы сиротами, а заслуженный артист так же абсолютно однотипно каялся, говорил, что «нет больше никакого Ефремова» с прекрасными театральными паузами, говорил, что не станет использовать связи и понесет полное наказание.

Только прямо сейчас адвокат Михаила Ефремова заявляет, что никакого хронического алкоголизма, о котором сейчас говорят, у звезды театра нет , и что он сел за руль в абсолютно обугленном состоянии с целью выручить друга и проведать его семью, попавшую в больницу, к которой тот не мог приехать из-за закрытых границ.

Вот звонит вам ваш товарищ, допустим, Пётр, оставшийся где-нибудь в Германии, и говорит: «Съезди, будь другом!», а вы стоять на ногах не можете. Ваши действия? Конечно же сесть в машину – и придавить газ. Ведь вы же в машине не стоите, а сидите, в самом-то деле!

Да, явно видно, что у человека на фото ниже нет алкоголизма. У того, кто на сцене так блистательно играет пьяниц, иногда не понятно, трезвый ли он. Отнюдь, ведь бутылка – это не образ, а реальность Михаила Ефремова уже долгие годы.

К сожалению, не каждый «человек разумный» становится личностью, однако каждая личность, пусть и Заслуженная, может отмотать эволюцию назад, превратившись в примата, которым будет двигать не интеллект, а нечто другое – отвратительно-животное, что сидит очень глубоко в каждом из нас, и что всегда всплывает наружу, когда внутреннего тормоза либо нет, либо он ослабевает. Например, под воздействием водки, которой Ефремов последние десятилетия питался на завтрак, обед и ужин.