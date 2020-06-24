Макаревич заявил, что лично ему парад Победу не нужен

24.06.2020, 13:08, Новости дня

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что не видит необходимости в проведении парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Перед праздником радиостанция «Комсомольская правда» провела среди артистов опрос, нужен ли сейчас парад.

«Мне лично не нужен, я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было восемь лет. Я в детстве выходил на набережную смотрел, как танки готовятся», – ответил Макаревич.

Он добавил, что раньше жил рядом с тем местом, где шла подготовка парадов.

Ранее артист высказался против Дня Победы. «Заезжаю в торговый комплекс – там у нас и «Перекресток», и аптека, и все что угодно. Все продавщицы – и девушки, и вполне взрослые женщины – в военных пилотках. Вид, прямо сказать, глуповатый, причем они это чувствуют. Я, понятно, спрашиваю: а почему сразу не в касках и где, собственно, автоматы?» – написал в мае музыкант.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.