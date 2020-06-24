 

Тюменский депутат КПРФ поддержал поправки в Конституцию

24.06.2020, 12:53, Новости дня

Депутат Думы Голышмановского городского округа от партии КПРФ Михаил Педченко заявил, что поддержит поправки в Конституцию, несмотря на позицию президиума ЦК партии.

«Я приму участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок к Конституции. Хочу оказать поддержку нашему президенту, ведь при принятии решения об изменении Основного закона страны он решил посоветоваться с народом, узнать его мнение» – сообщил Педченко, слова которого приводит газета «Тюменская область сегодня».

По мнению депутата, обновленная Конституция позволит проводить дальнейшие демократические преобразования. При этом Педченко отметил, что не все предлагаемые его партией изменения нашли отражение в итоговом перечне обнародованных поправок, но есть условия, при которых эти идеи и принципы можно реализовать в будущем.

Во вторник лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение президиума ЦК КПРФ не поддерживать вынесенные на общероссийское голосование поправки к Конституции, напомнив, что ранее коммунисты занимали другую позицию.

В то же время депутат Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Михаил Махов заявил, что решил проголосовать за поправки в Конституцию, несмотря на позицию президиума ЦК партии.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Власти высказались о получении москвичом штрафа из-за близнеца

06.05 / Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу

16.04 / США предоставят странам Латинской Америки 280 млн долларов

29.04 / Опрос: 65 процентов россиян поддержат ужесточение мер по борьбе с коронавирусом

30.04 / Путин поддержал идею исполнить “День Победы” всей страной с балконов

23.05 / Отказ Украины слушать жителей Крыма в ООН назвали лицемерием

15.04 / Кремль: просьба ветеранов отложить Парад Победы будет рассмотрена

27.05 / Названа доля переболевших коронавирусом с иммунитетом к повторному заражению

13.04 / Трамп ретвитнул призыв уволить главного инфекциониста США, после того как тот заявил о медлительности властей

04.06 / МИД назвал «чушью и абсурдом» заявление Берлина по «хакерским атакам»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска