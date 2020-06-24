В Москве прошел парад по случаю 75-летия победы над Германией

24.06.2020, 12:50, Новости дня

На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который доложил министру обороны о готовности войск.

Президент России Владимир Путин перед началом парада поприветствовал каждого присутствовавшего ветерана, пожав им руку.

В своем выступлении он заявил о необходимости «отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне».

«На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом», – заявил Путин.

Россия открыта к диалогу по созданию общей системы безопасности в мире, сказал российский лидер.

«Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому чувствуем, какая это величайшая ценность – человек. Его мечты, радость, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь», – сказал Путин.

«Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз», – добавил он.

В этом году парад имеет особое значение для Путина, поскольку через неделю в России пройдет общенациональное голосование по поправкам в Конституцию, которые, как ожидается, дадут ему возможность остаться у власти после 2024 года, когда истечет его нынешний срок полномочий.

Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник, показали, что 95 процентов россиян считают победу Советского Союза в войне самым важным событием 20-го века для России.

Вынесенные на голосование поправки включают положение, позволяющее Путину баллотироваться еще на два шестилетних срока.

По прогнозам ВЦИОМ поправки будут одобрены 67-71 процентом участников голосования. Критики Кремля называют голосование профанацией и предполагают, что результаты будут подтасованы.

Формально массовые скопления людей по-прежнему запрещены в Москве, где продолжают фиксировать большое число новых случаев COVID-19. Накануне парада, во вторник, было сообщено о более тысячи инфицированных.

Мэр города Сергей Собянин призвал москвичей оставаться дома и наблюдать за парадом по телевидению.

Все приглашенные на трибуны должны были пройти тест на коронавирус.

Военные подразделения, принимавшие участие в параде, находились в карантине в течение нескольких недель репетиций, избегая контактов с людьми, не занятыми в организации мероприятия.

В параде приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы бронетехники и 75 самолетов и вертолетов.

По Красной площади прошли военные из большинства бывших советских республик, а также из Китая, Монголии и Сербии.

Среди почетных гостей парада были президент Сербии Александр Вучич и президент Беларуси Александр Лукашенко, однако других европейских лидеров практически не было.