Минздрав заявил о росте уровня популяционного иммунитета против коронавируса в Москве

24.06.2020, 12:48, Новости дня

Уровень популяционного иммунитета против коронавируса в Москве растет, что позволяет снижать заболеваемость, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В мире все будет зависеть от того, какой иммунитет, какое распространение пойдет», – сообщил Мурашко в ответ на вопрос о том, возможен ли новый всплеск заболеваемости в мире и в России.

Он указал, что в этой связи еще действует ряд ограничений. «Но мы видим, что в Москве уровень популяционного иммунитета растет, и это, соответственно, позволяет снижать заболеваемость. Но нужно помнить, что те, кто не переболел, все-таки должны меры предосторожности соблюдать», – подчеркнул глава Минздрава, передает РИА «Новости».

Мурашко также отметил, что всплеск заболеваемости коронавирусом в РФ уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели. «Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости», – сообщил Мурашко.

Министр добавил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ идут в штатном режиме. «Ничего не ускорилось. Клинические испытания идут штатно», – сказал Мурашко в ответ на вопрос о том, как удалось ускорить процесс разработки вакцины от COVID.

При этом он не назвал возможные сроки появления вакцины. «Когда закончатся испытания, мы все скажем», – отметил министр.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новый опасный этап распространения пандемии коронавируса.

Между тем, РФ преодолела пик заболеваемости, еще в мае ситуация вышла на плато. Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, позднее этот показатель снизился 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.