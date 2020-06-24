Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона и похвалила Киану Ривза: в чем дело

24.06.2020, 12:45, Разное

В последнее время звезда сериала “Очень странные дела” и доброго десятка фильмов (например, картин “Эдвард руки-ножницы” и “Прерванная жизнь”) Вайнона Райдер не стесняется в своих высказываниях прессе и в обличительных речах по поводу темной стороны Голливуда. Вот и во время нового интервью изданию The Sunday Times актриса решила описать один неприятный случай из своей биографии: речь об оскорблениях и гомофобных и антисемитских высказываниях в ее адрес со стороны Мела Гибсона.

Мы были на одной из шумных вечеринок с моим другом, Мел Гибсон стоял рядом и курил сигару. И тут он сказал моему другу, который был геем: “Погоди-ка, я что, заражусь СПИДом”? А затем кто-то поднял тему евреев и он сказал: “Так ты что, еще и от печей в лагерях спасся?”

– вспомнила неприятный инцидент Райдер, а после продолжила:

Я и сама сталкивалась с антисемитизмом. Бывало, люди говорили мне: “Ты что, еврейка? Но ты такая красивая”. В одном фильме, в котором я играла много лет назад (это было костюмное кино), глава киностудии – тоже, кстати, еврей – сказал, что я выгляжу “слишком по-еврейски”, чтобы играть особу голубой крови.

Вайнона Райдер

Ранее актриса уже упоминала случай с Мелом Гибсоном во время своего интервью изданию GQ в 2010 году. Сейчас же представитель актера моментально ответил на слова Райдер – и опроверг их изданию TooFab:

Это 100% неправда. Она соврала об этом десять лет назад и врет об этом сейчас. Также она соврала о том, что Мел пытался извиниться перед ней. Он действительно связался с ней – чтобы вывести на чистую воду, но она отказалась обсуждать с ним это.

Примечательно, что это не первый случай, когда Мела Гибсона обвиняют в антисемитизме: еще в 2006 году во время ареста (а ранее актер не раз попадал в поле зрения полиции за вождение в нетрезвом виде) он также нелицеприятно высказался о евреях. А если точнее – сказал “Евреи ответственны за все войны на Земле!”. В результате этого высказывания и прочих прегрешений актера (также агрессивно Гибсон относится к гомосексуалистам и женщинам) его надолго отлучили от Голливуда, и лишь несколько лет назад киностудии вновь начали давать зеленый свет его проектам.

Мел Гибсон

Что же до самой Вайноны Райдер, то среди ее коллег есть и тот, о ком она всегда отзывается с теплотой, – это ее давний друг Киану Ривз. В этом интервью актриса также вновь нашла повод похвалить его: на этот раз за случай на съемках фильма Фрэнсиса Форда Копполы “Дракула”. По словам Райдер, режиссер очень хотел заставить ее заплакать для одной из сцен, и потому просил всех присутствующих на площадке кричать на нее и грязно ругаться.

Он пытался заставить сделать это всех: Ричарда Гранта, Энтони Хопкинса, Киану… Только чтобы заставить меня расплакаться. А сам кричал, стоя у камеры “Ты шлюха!”. Но Киану не стал этого делать, и Энтони тоже. К тому же это не сработало, скорее, его действия возымели обратный эффект.

Вайнона Райдер и Киану Ривз в фильме “Дракула”, 1992 год