Мнение: Парады Победы 2020

24.06.2020, 12:35, Разное

75 лет назад прошел исторический Парад Победы.

Воины-победители бросили знамена побежденной нацистской Германии к подножью Мавзолея Ленина, поставив жирную точку в Великой Отечественной Войне и крестовом походе нацистов и объединений Европы против СССР и большевизма.

Ниже, сегодняшние торжества, перенесенные из-за коронавируса с 9 мая на 24 июня.

Трансляция Парада Победы 2020 в Москве.

Парады в других городах.

Хабаровск

Владивосток

Уссурийск

Южно-Сахалинск

Белогорск

Чита

Улан-Удэ.

Новосибирск

Екатеринбург.

Севастопольский парад + парады в ДНР и ЛНР выложу отдельно, как появятся.