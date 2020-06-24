Мнение: Парады Победы 2020
24.06.2020, 12:35, Разное
75 лет назад прошел исторический Парад Победы.
Воины-победители бросили знамена побежденной нацистской Германии к подножью Мавзолея Ленина, поставив жирную точку в Великой Отечественной Войне и крестовом походе нацистов и объединений Европы против СССР и большевизма.
Ниже, сегодняшние торжества, перенесенные из-за коронавируса с 9 мая на 24 июня.
Трансляция Парада Победы 2020 в Москве.
Парады в других городах.
Хабаровск
Владивосток
Уссурийск
Южно-Сахалинск
Белогорск
Чита
Улан-Удэ.
Новосибирск
Екатеринбург.
Севастопольский парад + парады в ДНР и ЛНР выложу отдельно, как появятся.
Источник: Colonel Cassad
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