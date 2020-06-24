Личное: Леопёрдица

24.06.2020, 12:30, Разное

Худшее, что может сделать с собой женщина, так это вырядиться в леопёрда. Всё, это — дно. Хуже этого быть ничего не может, и даже не спорьте со мной.

Вроде хорошенькая. Похожа внешне на звезду публичной трансляции из дома. Но костюм леопёрда — за что она так с собой?!



Фото: Соцсети

Объясню, почему так считаю — дело ведь не только в самом этом ужасе. Костюм — лишь следствие того, что у его обладательницы в мозгах.

Она вполне сознательно купила этот ужас. Затем надела. После этого вышла в люди.

Эти три последовательных действия говорят о том, что леопёрд — не случайный порыв, а вполне рассчитанное и осознанное поведение.

А что можно подумать о человеке, который считает себя привлекательным в пятнах?

Вариантов несколько: или она — полная дура, или дура полная.

Как можно иметь такой вкус, чтобы считать себя привлекательной в тёмных пятнах? Что у человека в голове, если она видит себя в этом ужасе привлекательной?

Налицо смещение базовых основ — она изображает сексуальную привлекательность, превратив себя в нечто с пятнами.

Нормальные люди с пятнами и пигментацией борются. Нет ничего более привлекательного, чем чистая кожа. Без пятен — старческих ли, леопёрдовых, или ещё каких.

Кожа должна быть нежной. Ровной. Здоровой.

Не у всех она, к сожалению, соответствует этому. У одних — пигментные пятна от солнца. У других — возрастная пигментация, выдающая годы. У третьих — застойные тёмные кратеры постакне. И так далее — всё это уродует человека, как леопёрдовый костюм его обладательницу.

Первое, что нужно сделать у косметолога — очистить кожу от дефектов. Иначе — осветлить её, выровнять тон. И пусть пока всё остальное хромает — нос великоват или брови плохо растут, гладкая кожа и её ровный тон легко компенсируют все недостатки.

По-моему, это очевидно.

Вопрос только в том, как это сделать? Леопёрдовый костюм можно снять и сжечь, а вот с пигментными пятнами намного сложнее. Точнее, было сложнее, пока в мир не пришли лазерные технологии.

В моей любимой сети клиник Epilas работают опытные врачи-дерматологи на новейшем оборудовании из Германии. Именно это сочетание, когда есть и профессиональные руки, и качественные аппараты, легко решат проблему с вашей кожей.

Неаблятивное фотоомоложение кожи — это самый современный и действенный метод превращения женщины-леопарда в юную красотку. Что особенно важно, процесс отбеливания кожи на диодном лазере происходит без повреждения поверхности кожи и, как следствие, продолжительного реабилитационного периода.

Что ещё лучше — этим можно заняться даже летом!

Никаких других средств, работающих столь же эффективно, как лазер, нет. Уколы, пиллинги — это всё, конечно, прекрасно и нужно, но направленное на избавление от пигментации даёт только такая аппаратная процедура.

Лазерный импульс не травмирует кожу, а «цепляет» клетки, накапливающие пигмент. Пшик — нет такой клетки больше, а получилась чистая кожа, которая светится изнутри здоровьем и молодостью!

А заодно, как побочный эффект, повысился тургор кожи, она стала более упруга и эластична.

Для того, чтобы процедура отбеливания прошла наиболее эффективно, нужно просто избегать загара в предыдущие две недели — впрочем, кожу от солнца нужно защищать всегда. Ну, а после изоляции, все и так бледные — так что сейчас записаться на процедуру самое время!

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