Учёным удалось обнаружить рак кожи, используя смартфон

24.06.2020, 12:30, Разное

Учёные провели эксперимент, во время которого им удалось обнаружить рак кожи, используя смартфон. С помощью двух дермаскопов специалисты смогли увидеть разницу между меланомой и абсолютно безопасными пятнами на теле.

Результаты научной работы, опубликованные в журнале Biomedical Optics, показали, как обычный телефон можно превратить в устройство по обнаружению рака кожи. Так, диагностика новообразований проводилась с использованием простой системы, которая оценивала цвет, размеры, симметрию, а также общий внешний вид родинки. То, каким образом участки кожного покрова реагируют на свет, указывает, злокачественные они или нет.

Для эксперимента учёные сделали два дермаскопа, оснащенные камерой от смартфона и камерой на основе USB. При этом оба прибора, соединяющие поляризованную визуализацию белого света на базе светодиодов, поляризованную многоспектральную визуализацию и алгоритмы обработки изображений, справились с поставленной перед ними задачей – определением меланомы и эритемы.

Авторы научной работы отметили: разработанные ими устройства улучшают качество диагностики, связанной с поражениями кожи разного типа, а также делают ее дешевле.