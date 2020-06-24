“Мне плевать!”: Гузеева взорвалась из-за вопроса о разводе Харламова

24.06.2020, 12:23, Разное

Последние несколько лет Гарик Харламов регулярно выкладывает забавные моменты из шоу “Давай поженимся!” и комментирует их в своем стиле. Лариса Гузеева считает свою передачу серьезной, поэтому холодно воспринимает юмор комика.

После того, как общественность узнала о разводе Харламова, многие посоветовали комику идти искать избранницу в шоу Гузеевой. Помощь даже предложила ее соведущая Роза Сябитова. Сваха не против, чтобы резидент Comedy Club пришел на проект, однако он должен пройти кастинг, как и все участники.

Журналисты решили поинтересоваться у Гузеевой, что она думает по этому поводу. Однако поговорить с телеведущей у них не получилось, поскольку она ответила весьма категорично:

“Мне плевать на Гарика Харламова, на вас и ваши вопросы!”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Июн 2020 в 2:49 PDT

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе 22 июня. Супруги прожили восемь лет в браке. Примечательно, что они не стали раскрывать причину расставания. Однако отметили – эротическая сцена в фильме “Текст”, в которой снялась Кристина, не имеет отношения к их разрыву.