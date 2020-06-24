 

Первый “золотой паспорт” Черногории выдали россиянину

24.06.2020, 12:10, Новости дня

В Черногории выдали первый “золотой паспорт” за инвестиционные вложения – его получил гражданин России, сообщает РБК со ссылкой на международную консалтинговую компанию Henley & Partners, занимающуюся вопросами гражданства.

Имя россиянина, получившего “золотой паспорт”, не называется.

В компании Henley & Partners отметили, что по черногорской программе “Гражданство через инвестиции” власти одобрили несколько заявлений, однако паспорта не выдавались на фоне закрытия границ из-за распространения коронавируса COVID-19.

“Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт”, – объяснили в компании.

Там также уточнили, что в Черногории запрещено двойное гражданство. Исключение сделано только для тех, кто получает гражданство по программе “Гражданство через инвестиции”​: “Инвесторам и членам их семей не нужно будет отказываться от первоначального гражданства в пользу черногорского, можно будет сохранить оба”.

Программа по выдаче “золотых паспортов” стартовала в Черногории в ноябре 2019 года. Для получения гражданства страны необходимо инвестировать в недвижимость Черногории более 250 тысяч евро и пожертвовать в благотворительный государственный фонд 100 тысяч евро.

 



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