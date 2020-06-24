 

Президент Кыргызстана Жээнбеков не принял участие в параде в Москве: два члена делегации заболели коронавирусом

24.06.2020, 12:10, Новости дня

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков решил не принимать участие в параде и других мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает его пресс-служба. 

Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие, прилетев в Москву, сдали тест на коронавирус, который по итогам анализов был выявлен у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного из сотрудников охраны. 

Жээнбеков прилетел в Москву накануне с рабочим визитом, он должен был принять участие в параде на Красной площади и церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. 

Парад на Красной площади начался в 10:00. Перед трибунами, на которых находились президент РФ Владимир Путин, ветераны и другие гости, торжественным маршем прошли 13 тысяч военнослужащих разных родов войск. В нем принимали участие в том числе военные, прибывшие из Кыргызстана. Ранее сообщалось, что несколько солдат Национальной гвардии Кыргызстана заболели коронавирусом, поэтому в Москву отправили резервный парадный расчет. 

В Москву на парад Победы также приехали президент Беларуси Александр Лукашенко с сыном Николаем. Кроме того, на трибунах находятся президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич и член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

По официальным данным, в Кыргызстане зарегистрировали 3726 случаев заражения коронавирусом​. За последние сутки выявили 207 случаев заболевания COVID-19. За все время от коронавируса в стране умерли 42​ человека.

 



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