Адвокат Михаила Ефремова рассказал о состоянии клиента

24.06.2020, 12:09, Разное

Михаил Ефремов выступает обвиняемым по делу о ДТП со смертельным исходом. Представитель актера уверяет, что тот раскаялся, но это не спасет его от правосудия.

В Москве 8 июня случилось ДТП, где машина Михаила Ефремова налетела на фургон курьера Сергея Захарова, умершего потом в больнице. Как прояснилось позже, артист вел машину, будучи под воздействием алкоголя и наркотических веществ. В данный момент знаменитость под домашним арестом, с корреспондентами не общается, из квартиры выходит лишь на допросы в отделение полиции. Адвокат Эльман Пашаев рассказал о самочувствии своего клиента. Михаил Ефремов принял то, что может сесть в тюрьму и даже хотел быть в СИЗО, но защитник настоял на домашнем аресте. Также актер готов ответить за содеянное, волнуется, неважно спит, исхудал и настаивает, что навсегда отказывается от алкоголя и водить авто больше не будет, принес извинения за случившееся. Он намеревался помочь финансово близким погибшего, но они не согласились, требуя самого строгого наказания.

Общество горячо обсуждает судьбу Михаила Ефремова. Одни считают, что тюрьма может его сломать, а некоторые заявляют, что в таких случаях никаких послаблений быть не должно. За артиста заступились и многие коллеги, которые считают, что ситуация похожа на общественную расправу, а не на справедливое решение. Знаменитость до августа месяца будет под домашним арестом, далее наступят заседания суда, ему грозит до 8 лет лишения свободы.