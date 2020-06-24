 

Иван Ургант назвал Собчак и Богомолова чемпионами дрифта на катафалках

24.06.2020, 12:09, Разное

Телеведущий Иван Ургант во время обсуждения темы скоростного копания могил в Омске в своем шоу неожиданно вспомнил о прошлогодней свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Он назвал их прошлогодними чемпионами дрифта на катафалке.
В «Вечернем Урганте» телеведущий и его помощник Дмитрий Хрусталев обсуждали форум, посвященный ритуальным агентствам во Владивостоке. Они выяснили, что в Омске будут проходить соревнования по скоростному копанию могил, а в Приморье хотят организовать дрифт на катафалках.

В зрелищности второго события усомнился помощник Ивана Урганта, поскольку предыдущие чемпионы не смогут принять в нем участие. Телеведущий сразу догадался о ком идет речь, добавив, что ради дрифта на катафалке одному из них придется оставить театральную деятельность, а другой — программу «Осторожно, Собчак».

Стоит напомнить, что в прошлом году Ксения Собчак и Константин Богомолов в качестве свадебного автомобиля выбрали катафалк.



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