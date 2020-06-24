 

Тимати похвастался в Сети своим тигром Рони

24.06.2020, 12:09, Разное

Российский хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) похвастался в Сети своим новым «другом». Известный певец опубликовал в Instagram-аккаунте пост с тигром Рони.
На размещенном видео 36-летний выпускник «Фабрики звёзд-4» Тимур Юнусов держит на руках маленького тигра, обнимает и целует его, чем вызвал бурные комментарии. Фолловеры высказались против того, чтобы с дикими животными играли как с домашними питомцами, назвали действия певца эгоистичными и попросили тигрёнка выпустить на волю.

Однако Тимати не замедлил с ответом, он сообщил, что Рони живёт не в доме, а на территории, которая больше любого зоопарка. Музыкальный продюсер назвал тигрёнка красивым и хорошим зверем, а вот фанаты в этом не уверены: «Диких животных нельзя приручить!», – и прогнозируют певцу проблемы в будущем.



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