Тимати похвастался в Сети своим тигром Рони

24.06.2020, 12:09, Разное

Российский хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) похвастался в Сети своим новым «другом». Известный певец опубликовал в Instagram-аккаунте пост с тигром Рони.

На размещенном видео 36-летний выпускник «Фабрики звёзд-4» Тимур Юнусов держит на руках маленького тигра, обнимает и целует его, чем вызвал бурные комментарии. Фолловеры высказались против того, чтобы с дикими животными играли как с домашними питомцами, назвали действия певца эгоистичными и попросили тигрёнка выпустить на волю.

Однако Тимати не замедлил с ответом, он сообщил, что Рони живёт не в доме, а на территории, которая больше любого зоопарка. Музыкальный продюсер назвал тигрёнка красивым и хорошим зверем, а вот фанаты в этом не уверены: «Диких животных нельзя приручить!», – и прогнозируют певцу проблемы в будущем.