 

СБУ открыла уголовное производство против бывшего руководства “Антонова”

24.06.2020, 12:05, Новости дня

Об этом говорится в сообщении госконцерна “Укроборонпром”, в состав которого входит “Антонов”.

В концерне заявили, что уголовное производство открыто по результатам проверки, на основании которой был уволен руководитель “Антонова” Александр Донец.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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